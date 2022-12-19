Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Он сослался на данные о трафике мобильных операторов

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доля пользователей VPN-сервисами среди россиян не растет, после всплеска летом она упала до мартовского-апрельского уровня, сообщил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - сказал министр.

Он напомнил, что в рамках закона о суверенном рунете в стране создана система "блокирования доступа к тем ресурсам, которые нарушают российское законодательство".

По его словам, "львиная часть трафика уже проходит через эту систему", а решения, которые были приняты в отношении нескольких соцсетей, "выполняются".