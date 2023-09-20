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В РФ не планируют вводить ответственность за использование заблокированных VPN

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Введение ответственности за использование VPN-сервисов, которые в настоящее время заблокированы в России за неисполнение требования законодательства, не планируется, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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"Нет. Не планируется введение ответственности за использование заблокированных (в России - ИФ) VPN-сервисов", - сказал Шадаев в среду журналистам на площадке форума Kazan Digital Week, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр напомнил, что VPN-сервисы, которые не исполняют требование о фильтрации трафика от запрещенного в РФ контента, в настоящее время блокируются в России.

Ранее в РФ была ограничена работа более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, , IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. РКН оставляет возможность использования этих сервисов только для компаний из так называемого "белого списка", которые уведомили ведомство, что эти VPN нужны им в работе. Список таких компаний может пополняться. В марте прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России блокируется около 20 популярных VPN-сервисов и работа по блокировке VPN будет продолжена.

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Президент РФ 31 июля подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, то есть в том числе и о VPN-сервисах, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения Роскомнадзором такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации.

Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Проект приказа РКН, опубликованный ранее на портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что ограничение доступа к такой информации начнется с 1 марта 2024 года.

Максут Шадаев Минцифры
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