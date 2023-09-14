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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Левую часть Крымского моста досрочно открыли для автотранспорта

Полностью открыть движение по мосту власти рассчитывают к ноябрю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Левая часть Крымского моста открыта для движения автомобилей с опережением сроков, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней. На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше", - написал он.

По его словам, теперь левая часть моста полностью готова принять поток автомобилей.

"Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", - добавил Хуснуллин.

В ночь на 17 июля 2023 года мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Погибли два жителя Белгородской области, проезжавшие по мосту на машине, пострадала их несовершеннолетняя дочь. По факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта.

Стоимость ремонта моста предварительно оценивалась в 1-1,3 млрд рублей.

Марат Хуснуллин Крымский мост
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