В Якутии построят измерительный пункт для запуска модулей орбитальной станции с Восточного

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - У поселка Тикси в Якутии построят измерительный пункт для обеспечения запусков модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС) ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"По планам создания новой орбитальной станции запуск ракет-носителей с "Восточного" будет производиться при наклонении 97 градусов, то есть в направлении северного полюса Земли. Для этого на широте Полярного круга планируется построить дополнительный трассовый измерительный пункт в районе поселка Тикси в Якутии", - сказал заместитель гендиректора - генконструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время РКС готовит Восточный командно-измерительный пункт (ВКИП) к запуску будущих модулей РОС, перспективных транспортных и грузовых кораблей, которые будут выводиться на орбиту ракетой-носителем "Ангара-А5".

В пресс-службе РКС отмечают, что новая наземная инфраструктура космодрома Восточный включает в себя ВКИП, являющийся основным измерительным комплексом космодрома, а также строящийся трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный по траектории полета ракеты-носителя.

""Ангара-А5" - ракета-носитель тяжелого класса, она крупнее всех создаваемых сейчас в России, на ней много датчиков и в режиме реального времени от нее будут поступать огромные объемы данных на командно-измерительный пункт. При создании ВКИП были заложены возможности аппаратных и программных средств, позволяющие работать с повышенными объемами обрабатываемой информации", - сказали в холдинге.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать ракеты семейства "Ангара".

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

10 апреля первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.