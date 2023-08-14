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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

РФ еще не получила ответ от возможных стран-участниц проекта российской орбитальной станции

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" пока не получил ответа от стран, которым было предложено участие в проекте Российской орбитальной станции (РОС), сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Пока нет", - сказал Савельев журналистам в кулуарах форума "Армия-2023", отвечая на вопрос об ответах стран по участию в проекте РОС.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

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24 июля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для РОС, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

30 июня Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предложил космическим агентствам Алжира и Египта принять участие в создании Российской орбитальной станции, вплоть до строительства национальных модулей.

10 апреля первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.

Роскосмос
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