РФ еще не получила ответ от возможных стран-участниц проекта российской орбитальной станции

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" пока не получил ответа от стран, которым было предложено участие в проекте Российской орбитальной станции (РОС), сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Пока нет", - сказал Савельев журналистам в кулуарах форума "Армия-2023", отвечая на вопрос об ответах стран по участию в проекте РОС.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

24 июля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для РОС, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

30 июня Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предложил космическим агентствам Алжира и Египта принять участие в создании Российской орбитальной станции, вплоть до строительства национальных модулей.

10 апреля первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.