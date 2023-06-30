Борисов предложил Алжиру и Египту поучаствовать в создании российской орбитальной станции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что предложил космическим агентствам Алжира и Египта принять участие в создании российской орбитальной станции, вплоть до строительства национальных модулей.

"Я предложил им (Алжиру и Египту - ИФ) участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное, не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, со странами Африки были также обсуждены вопросы создания многоспутниковых орбитальных группировок, вопросы пусковых услуг.

"Интерес к нашим предложениям очень высокий, и я надеюсь, что мы с коллегами сумеем наполнить космическую программу форума, который будет проходить в Санкт-Петербурге, реальными проектами", - отметил Борисов.

25 июня Борисов заявил, что "Роскосмос" заключит с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве, его подписание состоится в июле на форуме "Россия-Африка".

Также 25 июня глава госкорпорации обсудил с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки производство и запуск космических аппаратов, развитие пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.

15 июня в ходе визита в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна было подписано соглашение о мирном исследовании космоса между двумя странами. Подписи под документом поставили глава "Роскосмоса" и посол Алжира в России Смаил Бенамара.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

12 апреля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что эскизный проект РОС будет готов летом 2023 года.

10 апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.