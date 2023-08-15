Экспертиза эскизного проекта российской орбитальной станции завершится к концу сентября

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС) находится на экспертизе, она завершится к концу сентября, сообщил "Интерфаксу" главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Эскизный проект разработан, сейчас на экспертизе (...) Мы сейчас на стадии завершения экспертизы", - сказал Кожевников в кулуарах форума "Армия-2023".

По его словам, в настоящее время проект находится на этапе устранения замечаний.

"До конца сентября должны сделать", - сообщил он.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

16 июня гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация определилась с обликом РОС.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

24 июля Борисов заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для РОС, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

Накануне заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что госкорпорация пока не получила ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

10 апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.