Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры России планирует до конца текущего года запустить в пилотном режиме в одном-двух регионах работу Единого реестра воинского учёта с ограниченным объемом функционала; его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен ранее 2025 года в связи с повышенными требованиями безопасности и необходимостью создания инфраструктуры, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникации Олег Качанов.

"По созданию (Единого - ИФ) реестра воинского учета. Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года, на наш взгляд. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, сведения, которые в нем содержатся, по закону не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну в области обороны. Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на всей территории РФ", - сказал Качанов на конференции "Цифровизация в госсекторе".

"В то же время наша задача до конца года запустить пилотный проект, который будет, очевидно, не на всей территории Российской Федерации, на каком-то небольшом количестве пилотных субъектов, один-два, который будет с ограниченным объемом функционала и ограниченным объемом сведений. Такой пилот в наших планах все-таки запустить в этом году", - сказал замглавы Минцифры.

Замглавы Минцифры отметил, что создание реестра требует соответствующей "инфраструктуры, каналов связи, защиты каналов связи".

"Это все должно быть создано, это вот так вот не берется, учитывая территориальную распределенность (военкоматов - ИФ). Это потребует временных и материальных затрат", - сказал Качанов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что единый реестр воинского учета заработает уже к осеннему призыву этого года, который, как ожидается, начнется 1 октября.

Единый реестр воинского учета

5 мая Минцифры опубликовало проект постановления правительства, где определило сроки создания Единого реестра воинского учета. Согласно проекту постановления, Минцифры предлагает три этапа введения реестра в эксплуатацию.

На первом этапе - с 1 июля по 31 декабря 2023 года - предлагается обеспечить создание и ввод реестра в эксплуатацию. На этом этапе предусматривается апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации, говорится в проекте.

Второй этап, согласно проекту, продлится с 1 января по 31 декабря 2024 года. В ходе этого этапа министерством обеспечиваются ввод реестра воинского учета в эксплуатацию в соответствии с требованиями к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением правительства от 6 июля 2015 года №676, а также его функционирование и методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, осуществляющих внесение в него сведений.

С 1 января 2025 года оператором реестра предлагается определить Минобороны РФ, которое будет обеспечивать формирование записей и дальнейшую эксплуатацию.