Минцифры предложило трехэтапное введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Единый реестр воинского учета может быть введен в эксплуатацию 1 июля, с 1 января 2025 года предполагается, что оператором реестра станет министерство обороны, говорится в проекте постановления правительства РФ, подготовленном Минцифры.

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно правовых актов. Срок вступления в силу постановления - 1 июля.

Согласно проекту постановления, Миницифры предлагает три этапа введения реестра в эксплуатацию.

На первом этапе - с 1 июля по 31 декабря 2023 года - предлагается обеспечить создание и ввод реестра в эксплуатацию. На этом этапе предусматривается апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации, сказано в проекте.

Второй этап, согласно проекту, продлится с 1 января по 31 декабря 2024 года. В ходе этого этапа министерством обеспечиваются ввод реестра воинского учета в эксплуатацию в соответствии с требованиями к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением правительства от 6 июля 2015 года №676, а также его функционирование и методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, осуществляющих внесение в него сведений.

С 1 января 2025 года оператором реестра предлагается определить Минобороны РФ, которое будет обеспечивать формирование записей и дальнейшую эксплуатацию.

Кроме информации о гражданине, состоящем на воинском учете, в реестре будут автоматически учитываться следующие сведения: о направлении военными комиссариатами повесток, об их получении, о явке (неявке) по ним, в том числе о подтверждении уважительных причин неявки, о применении временных мер, направленных на обеспечение явки, предусмотренных ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Также в реестре будут содержаться сведения о применении мер административной и уголовной ответственности в отношении граждан в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", и об обжаловании отдельных решений, принимаемых в соответствии с этим законом.

"Сведения, содержащиеся в записи в Реестре воинского учета, являются доступными для ознакомления с ними граждан, в отношении которых указанные записи составлены, либо их уполномоченных представителей, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством РФ ограничен", - сказано в проекте.

Реестр будет обеспечивать формирование в автоматическом режиме решений о применении в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку, временных мер, направленных на обеспечение их явки в военкомат.

В течение одного дня с момента явки гражданина по повестке военного комиссариата или в случае подтверждения уважительных причин неявки и внесения соответствующих сведений уполномоченным должностным лицом военного комиссариата в реестр в автоматическом режиме обеспечивается формирование решения об отмене ранее принятых временных мер.

Доступ граждан к этим решениям будет обеспечиваться посредством их направления в личный кабинет на портале Госуслуг.

Ранее Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Согласно документу, предусматривается использование военкоматами государственных информационных ресурсов, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг, а также размещение повесток в личных кабинетах граждан на портале.

Планируемый срок вступления изменений в силу - август 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. В случае если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорится в поправках.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, "в полном объеме" реестр заработает к осеннему призыву.