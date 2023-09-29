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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Военный комиссар Петербурга Марат Урмансов опроверг информацию о том, что в военкоматах города образовались очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий.

"Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербург не соответствует действительности", - заявил он.

"Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день. 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях", - сообщил военком.

"Все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", - сказал Урмансов.

Петербург Марат Урмансов
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