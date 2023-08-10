Житель Новой Каховки погиб при обстреле со стороны ВСУ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области попала в четверг под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, есть погибший и раненый, сообщили журналистам в оперативном штабе города.

"В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку", - сказал представитель штаба.

Он уточнил, что пока скорая помощь не может забрать пострадавшего, так как обстрел продолжается.