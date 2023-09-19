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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Синоптики предупредили о высоком классе пожарной опасности в Московском регионе

Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в ряде регионов европейской части России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в ряде регионов европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, из-за теплой погоды, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве на главной станции Росгидромета выпало 5,6 мм осадков (за весь сентябрь - ИФ). Это 8% от месячной нормы. И в течение этой недели выпадет тоже несколько миллиметров, но пока погода совершенно сухая. И это приводит к тому, что усиливается класс пожарной опасности. В Москве и Московской области во второй половине недели прогнозируется 4, высокий класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такой высокий класс пожарной опасности во второй половине сентября бывает в столичном регионе не часто, примерно, раз в 10 лет.

Аналогичный класс пожарной опасности прогнозируется в Тверской и Смоленской областях.

"Практически во всех областях центрального Черноземья - Белгородская, Воронежская, Курская, Тамбовская области - прогнозируется 5, чрезвычайный класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

Кроме того, высокий класс пожарной опасности будет в ряде регионов Южного федерального округа - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму, в Сибирском федеральном округе - Томской, Иркутской областях и республике Тыва.

Также высокий класс пожарной опасности в ближайшие дни сохранится в Чувашии и в Ульяновской области, добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Московская область Гидрометцентр РФ
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