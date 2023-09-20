Еще одну пострадавшую при взрыве газа в доме в Балашихе извлекли из-под завалов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ спасли женщину, которая оказалась заблокированной на шестом этаже в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже и передали ее медикам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе утром сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир.

По последним данным, два человека погибли, еще четыре - пострадали.