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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На данный момент число пострадавших составляет семь человек, из которых три погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Предварительно два человека все еще остаются под завалами, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при взрыве газа в Балашихе.

В среду в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе взорвалась газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого, пятого этажей, повреждены не менее 10 квартир.

МЧС РФ Балашиха
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