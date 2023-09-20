МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще четыре пострадали при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ.
"По уточненной информации, четверо пострадавших, из которых двое погибли, двое переданы врачам и двое находятся под завалами", - говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали 170 человек, организована работа трех пунктов временного размещения.
"Пострадавшим оказывается помощь психологами МЧС России. На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники", - сказали в пресс-службе.
Ранее о гибели двух человек при взрыве газа в Балашихе сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе взорвалась газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого, пятого этажей, повреждены не менее 10 квартир.