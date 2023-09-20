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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по 1 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Семьи погибших в результате взрыва газа в многоэтажке в Балашихе получат по 1 млн рублей, пострадавшие - от 100 до 500 тыс. рублей, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в среду.

"Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелой степени - 500 тыс. рублей, средней тяжести - 300 тыс. рублей и легкой - 100 тыс. рублей", - сказал Хромушин в эфире телеканала "Москва 24".

Он добавил, что на восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тыс. рублей на человека и одиноко проживающим - по 50 тыс. рублей.

Утром в среду в Балашихе в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей. По последним данным, погибли три жильца дома и два спасателя.

Евгений Хромушин Балашиха Московская область
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