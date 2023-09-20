Путин отметил роль миротворцев РФ в урегулировании обострения в НКР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отметил активную работу российских миротворцев с участниками конфликта в Нагорном Карабахе. Он сказал об этом на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.

"Проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и том, что происходит в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования", - сказал президент.

"Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", - продолжил он.

По его данным, в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.

"Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент.

19 сентября ВС Азербайджана начали обстреливать территорию Нагорного Карабаха. Азербайджанское Минобороны назвало это локальной антитеррористической операцией против незаконных армянских вооруженных формирований. Днем 20 сентября информационный центр НКР сообщил, что достигнута договоренность о прекращении огня. В Ереване подтвердили резкий спад интенсивности боевых действий.

В Минобороны России заявили, что договориться сторонам удалось при посредничестве командования российских миротворцев.

В Госдуме днем ранее разъяснили журналистам, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих.