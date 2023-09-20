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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, будет ли аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".

Дмитрий Песков Владимир Путин Никол Пашинян Армения Азербайджан
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