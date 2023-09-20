Минцифры в октябре подведет итоги аудита выданных грантов на IT-разработки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в течение двух недель представить результаты аудита принятых в 2022-2023 годах решений о предоставлении грантов на IT-разработки, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Я думаю, может быть, мы в ближайшие две недели все-таки результаты представим", - сказал он.

Минцифры в июле приостановило выделение новых грантов после задержания бывшего замруководителя ведомства Максима Паршина, курировавшего это направление. Тогда Минцифры заявляло, что проведет аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-й чистоте. Министерство обещало проверить обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов, рассмотреть все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур.

В начале сентября Шадаев говорил, что аудит не выявил нарушений при выделении грантов. При этом Минцифры намерено поменять процедуру выделения грантов на IT-разработки, чтобы сделать ее более прозрачной и конкурентной, говорил министр.