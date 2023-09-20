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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Восстановленный после пожара корвет "Проворный" спустят на воду до мая 2024 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" планирует спустить на воду восстановленный после пожара корвет проекта 20385 "Проворный" до мая 2024 года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Игорь Орлов.

"Мы планируем спустить корабль на воду в ближайшие полгода, с учетом погодных, климатических отклонений - до мая месяца 2024 года. Корабль восстанавливается, его ждет заказчик", - сказал он.

По его словам, решение о том, что корабль подлежит достройке без снижения эксплуатационных характеристик, было принято по результатам анализа повреждений с участием представителей науки и заказчика.

"Сегодня решены все задачи восстановления или поставки нового оборудования для комплектации этого корабля, у нас нет никаких проблем с точки зрения комплектации. Мы его сейчас достраиваем, все основные корпусные конструкции восстановлены, все, что связано с насыщением - все восстановлено, ведется монтаж основного оборудования", - добавил Орлов.

Пожар на строящемся корвете "Проворный" произошел в декабре 2021 года, в огне пострадала надстройка корабля. Корвет планировалось передать ВМФ в конце 2022 года.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" - несет службу на Тихоокеанском флоте ВМФ России. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию".

ВМФ Северная верфь Проворный Игорь Орлов
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