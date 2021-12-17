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Причиной пожара на "Северной верфи" могло стать нарушение правил пожарной безопасности

Причиной пожара на "Северной верфи" могло стать нарушение правил пожарной безопасности
Пожар на территории завода "Северная Верфь"
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Причиной пожара на корвете "Проворный" на верфи в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности, говорится в репортаже телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Телеканал показал клубы черного дыма над судостроительным заводом "Северная верфь" из-за горящего корабля.

"Пожар начался около семи вечера и дым от него было видно практически с любой точки юга Петербурга", - говорится в репортаже "России-24" с места события.

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"Возгорание началось на рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции, однако потом огонь по строительным лесам перекинулся на четвертую и пятую палубы. Работу пожарных сейчас осложняет наличие лакокрасочных материалов на борту. Корабль стоял на покраске", - сообщил корреспондент телеканала.

"Точная причина пока неизвестна. Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушений техники пожарной безопасности при выполнении работ", - говорится в репортаже.

В пятницу вечером пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" сообщила, что на судостроительном заводе "Северная верфь" горит корвет проекта 20385.

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению. Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента", - отмечается в сообщении ОСК.

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту пожара на корабле, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства. Прокурорам предстоит установить причины происшествия, а также оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности, говорится в сообщении.

На строящемся корвете "Проворный" нет вооружения, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник.

Другой источник сказал "Интерфаксу", что шанс на спасение корабля есть.

"По предварительным данным, активные работы на корвете в пятницу не проводились, поэтому причины пожара пока непонятны", - сказал собеседник "Интерфакса". "Шансы на спасение корабля есть. Пожар тушат, ущерб будет понятен, когда работу завершат пожарные", - сказал источник.

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" усилил Тихоокеанский флот. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" для Тихоокеанского флота РФ.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Санкт-Петербург "Северная верфь"

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