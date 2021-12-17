Строящийся военный корабль загорелся на "Северной верфи" в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на строящемся военном корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Как сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе, горит палуба площадью до 100 кв.м строящегося корвета "Проворный".

В пресс-службе Городской станции скорой помощи уточнили, что при пожаре пострадали три человека. Один из них находится в среднем состоянии, двое в удовлетворительном.

Подробности о пожаре уточняются.

Комментарием завода "Интерфакс" пока не располагает.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".