Полная ликвидация пожара на "Северной верфи" в Петербурге заняла более суток

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Полная ликвидация возгорания на строящемся объекте в Кировском районе Петербурга заняла более суток, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

О пожаре стало известно вечером 17 декабря, его тушили по четвертому номеру сложности 168 сотрудников МЧС и 42 единицы техники.

Вечером в пятницу на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" (в неё входит "Северная верфь") в пятницу сообщила, что в результате пожара пострадала надстройка корвета.

Для выяснения обстоятельств возгорания и оценки ущерба предприятие создало комиссию.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на корвете "Проворный" нет вооружения.