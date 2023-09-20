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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Гутерриш призвал мировое сообщество помочь урегулировать украинский кризис

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призвал мировое сообщество приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности на Украине, и внести вклад в установление там долгосрочного мира.

"Я призываю все страны внести свой вклад в предотвращение дальнейшей напряженности заложить основу для устойчивого мира", - сказал он.

По его словам, ООН продолжает работу "по достижению справедливого и долгосрочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи".

Помимо этого, Гутерриш отметил, что ООН продолжает взаимодействовать со всеми сторонами конфликта с целью обеспечить безопасный выход на мировой рынок зерна и удобрений из России и Украины. Он призвал все стороны избегать шагов, которые могут подорвать экспорт.

"Мы призываем всех стран-членов ООН поддерживать наши усилия", - сказал генсек ООН.

Он выразил сожаление в связи с приостановкой действия черноморской зерновой инициативы.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие соглашения продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Антониу Гутерриш ООН Украина
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