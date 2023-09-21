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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Гросси планирует обсудить с Лавровым безопасность ЗАЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить на встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обеспечение безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Я думаю, что мы согласны с представленными мной в Совете Безопасности (ООН - ИФ) пятью принципами (обеспечения безопасности ЗАЭС - ИФ), которые, если не рассматриваются, то воспринимаются всеми очень серьезным образом. (...) Но нам, конечно, нужно обсудить это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказал Гросси.

На вопрос, является ли риск ядерного инцидента на станции низким, глава МАГАТЭ ответил: "Учитывая ситуацию с боевыми действиями, я бы не хотел спекулировать о том, что риск ядерного инцидента низкий".

ЗАЭС Лавров МАГАТЭ
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