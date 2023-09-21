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Росздравнадзор не видит на рынке дефицита упаковок лекарств

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дефицита по вводимым в гражданский оборот упаковкам лекарственных препаратов на российском рынке не наблюдается, доля российских лекарственных препаратов на рынке за последние три года выросла на 10%, до 70%, сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день введено в гражданский оборот порядка 4 млрд упаковок лекарственных препаратов. В предыдущие года за год вводилось порядка 6 млрд, то есть мы в этом году к концу года выйдем на ту же цифру. То есть, по большому счету, мы не видим в совокупности дефицита", - сказала Самойлова.

По ее данным, за последние три года доля российских лекарственных препаратов на рынке "увеличилась практически на 10%".

"И сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. Это высокий процент и это не последняя планка", - добавила глава Росздравнадзора.

Говоря о препаратах, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), она сообщила, что "порядка 80% из всего перечня ЖНВЛП - это препараты российского производства", которыми обеспечиваются 9 млн льготников.

"В жизненно важных и необходимых (доля российских препаратов) увеличилась практически на 20%. Если за последние 4 года начинали где-то с 50-60%, то на сегодняшний день это порядка 80% именно льготных лекарственных препаратов, перечня ЖНВЛП", - уточнила Самойлова.

Росздравнадзор Алла Самойлова Михаил Мишустин
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