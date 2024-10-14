Росздравнадзор опроверг публикацию о дефиците антибиотиков в аптеках регионов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците антибактериальных лекарственных препаратов в аптеках некоторых регионов России и сообщили об их доступности в лечебной и аптечной сети.

"Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье", - говорится сообщила пресс-служба ведомства.

"Известия" сообщили, что из аптек 25 регионов пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. По сведениям газеты, также в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Все эти лекарства относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые чаще всего назначают врачи.

В Росздравнадзоре, ссылаясь на систему маркировки лекарств, заявили, что в Дагестане в наличии имеются более 29 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) азитромицин, более 7 тысяч упаковок кларитрицина, более 4,5 тысяч эритромицина.

В Крыму в наличии более 71 тысячи упаковок азитромицина, более 8 тысяч упаковок кларитромицина, более 3,8 тысячи. эритромицина.

В Кабардино-Балкарии в наличии более 30 тысяч упаковок азитромицина, более 3 тысяч кларитромицина, более 2,6 тысячи эритромицина.

В Карачаево-Черкесии в наличии более 11 тысяч упаковок азитромицина, более 4 тысяч упаковок кларитромицина, более 1,6 тысячи эритромицина.

В Чечне в наличии более 4 тысяч упаковок азитромицина, более 2 тысяч упаковок кларитромицина, более 600 упаковок эритромицина.

"По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет. Так, за 9 месяцев текущего года в гражданский оборот введено более 28,5 млн упаковок препаратов с МНН азитромицин (за весь 2023 год 29,1 млн), 4,8 млн упаковок препаратов с МНН кларитромицин (за весь 2023 год - 4,2 млн упаковок)", - добавили в Росздравнадзоре.

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