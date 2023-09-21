В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями может формально закрепить размер платежа в бюджет при согласовании сделок по выходу "недружественных" нерезидентов из российских активов на уровне 15%.

Об этом сообщил на Federal Legal Forum директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Такое возможное решение он объяснил тем, что именно такой уровень чаще всего применяется на практике.

Комиссия, согласовывая сделку "на выход", налагает ряд условий, одно из базовых требований - выплата в бюджет государства не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом).

"По мере эволюции нашей работы, я думаю, что работа будет систематизироваться. Мы будем к каким-то общим подходам приходить. Она уже сильно систематизировалась и стала менее волатильной. Мне кажется, что к какому-то подходу общему придем", - сказал Чебесков.

"Учитывая, что у нас самый активный федеральный орган исполнительной власти, который участвует в подкомиссии, это Минпромторг, потому что они отвечают за всю промышленность (...) Учитывая, что у них руководство решило пойти по подходу 15%, этот факт уже становится эталоном, к которому мы начинаем двигаться (...), но пока формального закрепления такого нет. Но, возможно, пока сложно говорить, когда, это на принятии членов подкомиссии, позднее будет такое формальное закрепление тоже. Мы по сути уже догоняем практику такой фиксацией, потому что практика довольно активно идет по 15%", - отметил Чебесков.