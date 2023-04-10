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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Взносы в бюджет при отчуждении активов иностранных резидентов пойдут на туризм в Крыму

Взносы в бюджет при отчуждении активов иностранных резидентов пойдут на туризм в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Средства от добровольных взносов, полученных при отчуждении активов иностранных резидентов, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры Крыма и Севастополя, сообщает сайт Кремля.

"Правительству обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России", - говорится в перечне поручений президента, сформулированных по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля, отмечается в сообщении.

В конце марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями назвала одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом и добровольный взнос в бюджет. При дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива. По общему правилу размер взноса должен составлять "не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке", то есть до 5%.

Минэкономразвития Крым Севастополь
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