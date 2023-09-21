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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Глава Минцифры заявил, что подтверждения запуска WhatsApp каналов в РФ нет

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Подтверждения от компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), что мессенджер WhatsApp, которым она владеет, будет запускать каналы на территории России, нет, сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Об этом Шадаев заявил на площадке форума Kazan Digital Week в четверг.

Накануне он сообщил, что вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp "на повестке дня не стоит".

Компания WhatsApp 12 сентября в своем блоге сообщила о запуске в 150 странах функции создания каналов. Роскомнадзор (РКН) в своем комментарии от 14 сентября не исключил блокировку WhatsApp в том случае, если сервис запустит "недружественные каналы".

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в тот день сообщил, что если мессенджер WhatsApp откроет русскоязычные каналы, то возможна его блокировка в РФ. Он отметил, что "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями".

WhatsApp Максут Шадаев Минцифры РФ
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