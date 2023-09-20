В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в РФ

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube в России не стоит на повестке дня, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Об этом Шадаев заявил в среду журналистам на площадке форума Kazan Digital Week, отвечая на соответствующие вопросы.

Компания WhatsApp 12 сентября в своем блоге сообщила о запуске в 150 странах функции создания каналов. Роскомнадзор (РКН) в своем комментарии от 14 сентября не исключил блокировку WhatsApp в случае, если сервис запустит "недружественные каналы".

"Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе - к блокировке", - говорилось в сообщении в ответ на запрос прокомментировать информацию о возможной блокировке WhatsApp в России. В РКН напомнили, что требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в РФ для российских пользователей. "Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений", - говорилось в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее в тот день сообщил, что если мессенджер WhatsApp откроет русскоязычные каналы, то возможна его блокировка в РФ. "Разделяю позицию коллеги А.Горелкина: если What's App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным - пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", - написал Хинштейн. Он отметил, что "сомневаться в антироссийском характере этих каналов - не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta (в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена - ИФ) со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Последний раз возможность блокировки YouTube Шадаев комментировал в начале года, сообщив, что таких планов нет. 17 сентября Хинштейн сказал, что блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог, таким образом повторив ранее озвученную позицию главы Минцифры. В целом, сказал депутат, YouTube в настоящее время, как и корпорация Google, "занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России".

В свою очередь РКН считает YouTube "ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента". Кроме того, регулятор обвиняет платформу в цензуре, насчитав уже несколько десятков случаев ограничения доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным материалам российских Youtube-каналов.