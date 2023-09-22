В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Трения между Украиной и Польшей, Украиной и другими европейскими государствами будут только нарастать, полагают в Кремле.

"Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица являются сейчас главным средоточием русофобии. Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения. Это неизбежно", - отметил он.

Так Песков прокомментировал решение Польши отказаться от поставок новейших образцов вооружения Украине.

По словам представителя Кремля, Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, "чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили".

Его также спросили, вызывают ли у Москвы и Минска обеспокоенность объяснения Варшавы о причинах своего шага, которые состоят в том, что Польше самой необходимо вооружаться.

"Что касается вооружения Польши, то действительно соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела. Но в данном случае и наши белорусские друзья и союзники, и мы здесь начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - ответил Песков.

В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения.

"Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было", - сказал польский президент.

При этом Дуда отметил, что по мере того, как Польша будет получать новое вооружение из Кореи, из США, она будет также заменять вооружение, которое сейчас имеется на хранении, и оно уже может быть направлено Украине.