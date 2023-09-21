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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

В Польше заявили о поставках Украине оружия лишь по прежним контрактам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Варшава продолжает поставлять Киеву оружие и боеприпасы исключительно в рамках заключенных ранее контрактов. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя правительства Петра Мюллера.

"Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, в том числе те, которые стали результатом подписанных с Украиной контрактов", - заявил Мюллер, комментируя слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Это, среди прочего, крупнейший оружейный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью с 1989 года, - на поставку самоходных гаубиц Krab", - отметил представитель правительства Польши.

Он напомнил, что "в первые месяцы военных действий Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины", подчеркнув, что это происходило "пока другие страны ЕС дискутировали о поддержке".

В среду Моравецкий заявил, что Польша больше не отправляет Украине вооружение. По его словам, Польша "сейчас сама вооружается самым современным оружием".

Отношения между Польшей и Украиной стали более напряженными после того, как Еврокомиссия 15 сентября сняла ограничения на импорт зерна в пять соседних с Украиной стран. В ответ на это Польша, Венгрия и Словакия ввели свой собственный запрет на ввоз зерна и некоторых других продуктов.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в котором обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.

Польша Украина
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