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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Лукашенко выразил мнение, что Зеленский надоел США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Противоречия между руководством Польши и Украины объясняются тем, что США дали отмашку "сливать" украинского президента Владимира Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании. Его цитирует президентская пресс-служба.

"Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Польша Белоруссия Украина Владимир Зеленский
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