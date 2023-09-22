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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Размер выплат по привязанной к курсу доллара экспортной пошлине, которую правительство ввело с 1 октября 2023 года, будет зависеть непосредственно от курса, в октябре бизнес ориентируется на оценку Минфина по ожидаемым сборам на уровне не менее 50 млрд рублей.

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"Мы можем только на оценки Минфина (ориентироваться - ИФ), он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд собрать", - ответил президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин на вопрос журналистов о возможном размере платежа в октябре.

Он объяснил, что так как пошлина рассчитывается по формуле, привязанной к курсу доллара, размер платежа может варьироваться и составлять "до несколько сотен" млрд рублей.

21 сентября правительство выпустило постановление, которое с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года вводит экспортную пошлину на широкий перечень товаров (среди исключений указаны нефть, газ, зерно, лесоматериалы, ряд промышленных товаров) в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше. Так, при курсе 80-85 рублей за доллар США ставка составит 4%, при 85-90 рублей - 4,5%, при 90-95 рублей- 5,5%, при 95 рублей и более - 7%. Для удобрений, в отношении которых уже установлена адвалорная экспортная пошлина в размере 7%, ставка пошлины будет увеличиваться до 10% при курсе выше 80 рублей/$.

Александр Шохин Минфин РСПП
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