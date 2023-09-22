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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Люди на улице и гражданская инфраструктура не пострадали при атаке на Севастополь

В штабе Черноморского флота тушат пожар, сообщил губернатор

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе среди людей на улице, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

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Развожаев отметил, что продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота.

На данный момент продолжается подомовой обход, пока выбитых стекол не зафиксировано, отметил глава города. На месте развернут оперштаб.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу флота и падении осколка возле театра Луначарского в центре города.

Севастополь
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