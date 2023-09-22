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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Один военнослужащий погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Также повреждено здание штаба Черноморского флота, заявили в Минобороны РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что при отражении украинской атаки на Севастополь противовоздушная оборона сбила пять ракет, повреждено здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий погиб.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По имеющейся информации, один военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Ранее об ударе по штабу ЧФ в Севастополе заявил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор также написал в своем телеграм-канале, что возле театра Луначарского, в центре города, упал осколок.

Минобороны РФ Севастополь Черноморский флот
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