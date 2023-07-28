Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.

"Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей", - сообщили в аппарате вице-премьера по итогам РТК.

Таким образом, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%, добавили в аппарате.

Там пояснили, что принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 млн россиян.

Ранее Минтруд РФ предложил с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснял, что это делается для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ. "Предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", - пояснил министр.