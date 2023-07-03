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Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, он составит 19 242 рубля с 1 января 2024 года.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, Минтрудом предложено с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%. "Если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установить величину этого соотношения на уровне не ниже 48%", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь отметил, что "по поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", - сказал министр, его слова цитирует пресс-служба.

Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 млрд рублей., подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года – 13 890 рублей, на 1 января 2023 года – 16 242 рубля, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

Медианная зарплата – это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Она рассчитывается Росстатом. По данным Росстата медианная зарплата составляла: в 2019 году – 30 458 рублей, в 2020 году – 32 422 рубля, в 2021 году – 35 370 рублей, в 2022 году – 40 368 рублей.

Минтруд
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