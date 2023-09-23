Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопросы помощи участникам СВО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы оказания помощи участникам СВО в получении технических средств реабилитации, а также другой помощи будут рассмотрены на следующей неделе на совещании с депутатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам важно сделать всё, чтобы наши солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым. Бюрократия и несогласованность на межведомственном уровне не должны мешать этому. Такое поручение дал президент. Это касается получения технических средств реабилитации, оказания медицинской, социальной и иной помощи. В приоритетном порядке займемся решением этих вопросов", - сказал он журналистам в субботу.

Володин отметил, что на следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной Думы по вопросам оказания помощи участникам СВО с целью достижения поставленных президентом задач.

Он напомнил, что соответствующие поручения были даны главой государства в ходе посещения центра "Возвращение" и Фонда "Защитники Отечества".