Правительство РФ выделило более 5 млрд руб. на поддержку ветеранов СВО

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Свыше пяти млрд рублей будут направлены из резервного фонда правительства России на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

Согласно документу, ветеранам СВО оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Для них предусмотрено обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.

Выделение финансирования фонду было одобрено на заседании правительства 22 сентября.