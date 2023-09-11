Пушилин заявил, что "Единая Россия" лидирует на выборах в ДНР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в ДНР состоялись, по итогам обработки 100% протоколов лидирует "Единая Россия", заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"ЦИК обработаны 100% протоколов и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись. По предварительной информации, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов не зафиксировано", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он добавил, что "Единая Россия" набрала 78,03%. Это говорит о том, что в парламенте - Народном совете мы будем иметь большинство".