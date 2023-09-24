Российские военные сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 14:40 по Москве в воскресенье были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа в Белгородской и Курской областях.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке ВСУ с помощью дрона поселка в Волоконовском районе. Со своей стороны глава Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке украинского БПЛА здания в областном центре.