Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Система ПВО вновь сработала в Курской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил о срабатывании системы ПВО в регионе.

Ранее в воскресенье он уже сообщал о срабатывании системы ПВО в Курском районе.

Кроме того, в воскресенье утром Старовойт заявил, что украинский БПЛА атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате незначительно пострадала крыша здания.

Позднее губернатор сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

В связи с этим власти Курска приняли решение об отмене салюта в честь Дня города в воскресенье.

Курск Роман Старовойт Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Курской области сбит еще один украинский дрон

Житель Омской области убил трех человек, включая двух малолетних сыновей

Что произошло за день: воскресенье, 24 сентября

Российские военные сбили два дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях

Украинский дрон атаковал поселок в Белгородской области

Пушилин ввел в ДНР комендантский час по будням с 23:00 до 04:00

Пушилин избран главой ДНР

Пушилин избран главой ДНР

Что произошло за день: суббота, 23 сентября

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Балицкий избран губернатором Запорожской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });