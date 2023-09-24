Система ПВО вновь сработала в Курской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил о срабатывании системы ПВО в регионе.

Ранее в воскресенье он уже сообщал о срабатывании системы ПВО в Курском районе.

Кроме того, в воскресенье утром Старовойт заявил, что украинский БПЛА атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате незначительно пострадала крыша здания.

Позднее губернатор сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

В связи с этим власти Курска приняли решение об отмене салюта в честь Дня города в воскресенье.