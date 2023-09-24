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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Салют в честь Дня города отменили в Курске после атак беспилотников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Курска приняли решение об отмене салюта в честь дня города в воскресенье.

"Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал в своем телеграм-канале мэр города Игорь Куцак.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в воскресенье украинский БПЛА атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате незначительно пострадала крыша здания. Позднее Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в Курском районе.

В свою очередь, мэр города заявил, что праздничные мероприятия в честь Дня города Курска пройдут в воскресенье в соответствии с планом, несмотря на атаку беспилотника.

Курск основан в 1032 году. 24 сентября празднуется его 991-летие.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курск Роман Старовойт Курская область Игорь Куцак
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