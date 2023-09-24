Система ПВО сработала в Курской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в регионе.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в воскресенье украинский БПЛА атаковал административное здание в Центральном округе Курска. В результате незначительно пострадала крыша здания.

В свою очередь мэр горда Игорь Куцак заявил, что праздничные мероприятия в честь Дня города Курска пройдут в воскресенье в соответствии с планом, несмотря на атаку беспилотника.