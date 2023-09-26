Женщина пострадала при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Валуйского городского округа во вторник, есть пострадавшая.
"Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его данным, бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу.
Губернатор также сообщил, что в частном доме пробита кровля.