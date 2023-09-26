Более 1,2 млн человек в РФ заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Уровень заболеваемости COVID-19 в 23 раза ниже прошлогодних показателей, отметили в Роспотребнадзоре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 1,2 млн человек заболели гриппом и ОРВИ в РФ за неделю, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ.

"Порядка 98% установленных респираторных вирусов - вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах", - добавили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране против гриппа привито свыше 18 млн человек.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по итогам недели в РФ зарегистрировано свыше 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.