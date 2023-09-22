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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Глава Роспотребнадзора не увидела условий для возвращения масочного режима

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день нет условий для возвращения масочного режима на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет никаких условий для того, что вводить везде (масочный режим - ИФ)", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, может ли быть введен масочный режим в общественных местах.

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Она отметила, что в этом году заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже, чем в прошлые годы. "За прошедшие две недели подъема достигла уровней порядка 800 тысяч заболевших в неделю. И это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября в прошлом году. То есть мы говорим об умеренном эпидподъеме острых респираторных вирусных инфекций", - отметила Попова.

Она сообщила, что в РФ не зарегистрировано ни одного случая нового штамма COVID-19 "пирола".

Характеризуя новый штамм, Попова сказала, что, по данным зарубежных коллег, заболевание при новом штамме не требует госпитализации. Болезнь при "пироле" протекает "чуть тяжелее, чем это был омикрон, тот, который был в начале 2022 года: тяжелая температура в первые несколько дней и очень такое серьезное недомогание". Но данных о появлении осложнений на сегодняшний день нет, отметила глава Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус
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