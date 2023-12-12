Дума приняла закон о введении нового инвестиционного налогового вычета для компаний

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Правительство внесло законопроект № 397458-8 в парламент в июле.

Предполагается, что вычет будет предоставляться организациям, которые заключили с регионом соглашение о реализации проекта, и этот проект соответствует требованиям к проектам технологического суверенитета РФ. В состав вычета будут включаться только капитальные затраты в соотношении не более 25% от общего объема. При этом регионы не смогут снижать объем капитальных затрат, включаемых в вычет, ограничивать категории объектов основных средств, к которым применяется вычет, а также устанавливать запрет на перенос неиспользованного остатка на будущие периоды.

Вычет будет действовать для компаний, включенных в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо в отношении инвестиционного проекта, соответствующего критериям, которые установит правительство. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

О деталях готовящейся реформы ИНВ в думском комитете по бюджету в сентябре рассказывала директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Инна Дадаян. Вторая часть реформы, по ее словам, предполагает переход от дотаций при компенсации регионам выпадающих доходов от применения ИНВ на предоставление льготных бюджетных кредитов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.